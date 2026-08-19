Pénzért adott ki fiktív igazolásokat egy orvosi bizottság vezetője a Rahói járásban

A rendőrség látókörébe került egy kőrösmezői (Jaszinya) orvosnő, aki egy rahói járási orvosi konzultatív bizottság (LKK) vezetőjeként csúszópénz fejében segített hadköteles korú férfiaknak a katonai szolgálat alóli halasztás megszerzésében.

A rendőrség bűnügyi nyomozói és munkatársai szerint a nő rendszeresen fogadott el jogtalan anyagi juttatást férfiaktól azért, hogy elkészíttesse és kiadja a szükséges egészségügyi dokumentumokat.

A gyanúsítottat tetten érték a szolgálati irodájában, amikor éppen 1000 dollárt vett át.

A nyomozás adatai szerint a pénzt egy rahói férfi adta át azért, hogy a bizottság olyan igazolást állítson ki, amely szerint a férfinak folyamatosan gondoznia kell fogyatékkal élő feleségét. Az ilyen dokumentum alapján a férfi később a katonai szolgálatra történő behívás alóli halasztást kívánta megszerezni.

A rendőrség a nőt gyanúsítottként hallgatta ki. A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, hogy a korrupciós rendszernek lehettek-e további résztvevői.

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