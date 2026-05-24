A rakétatámadás alatt lakásokat fosztogatott egy férfi Kijevben

Lakásokat fosztogatott egy férfi az ukrán főváros Pogyil kerületében, melyet nagy mértékben sújtott a május 24-i orosz rakétatámadás. A 29 éves tolvaj egy Horiva utcai társasházat szemelt ki, ahol a lakások ablakait és ajtóit betörte a hatalmas légnyomás.

A kijevi rendőrség a bűncselekmény idején az ingatlanok tulajdonosai még az óvóhelyen tartózkodtak. Ezt használta ki az elkövető, hogy személyes tárgyakat tulajdonítson el a gazdátlanul maradt lakásokból.

A lopásról az egyik károsult értesítette a rendőrséget. Hamarosan tetten is érték az elkövetőt egy másik ingatlan kifosztása közben. A letartóztatott férfiről kiderült, hogy egy másik megyében is körözik lopás miatt.

Tettéért akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat.

