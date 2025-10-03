Súlyos emberi jogi problémák a nagydobronyi roma közösségnél

Kritikus helyzet alakult ki a Nagydobronyban élő roma közösségnél – jelentette be az Ukrán Legfelsőbb Tanács Emberi Jogi Biztosa, Andrij Krjucskov, aki személyesen látogatott el a településre.

A vizsgálat szerint a közösség tagjai nem férnek hozzá alapvető szolgáltatásokhoz, ami súlyos következményekkel jár.

A látogatás során kiderült, hogy egy 10 hónapos csecsemő halt meg tüdőgyulladás következtében, aki nem kapott orvosi ellátást, mert nem rendelkezett születési anyakönyvi kivonattal. A helyi lakosok többsége okmányok nélkül él, ideiglenes építményekben, elektromosság, vízellátás, egészségügyi ellátás, oktatás és szociális védelem nélkül.

Az ombudsman szerint a helyi hatóságok rendszeresen figyelmen kívül hagyják a roma közösség kéréseit, és nem biztosítják a szükséges szociális szolgáltatásokat. A szakember hangsúlyozta, hogy azonnali intézkedésekre van szükség az alapvető emberi jogok és szolgáltatások biztosításához.

