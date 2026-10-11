Szarvas támadt egy 69 éves férfira a Técsői járásban
Súlyos sérüléseket szenvedett egy 69 éves férfi, akire egy szarvas támadt rá az erdőben a Técsői járásban. Az állat agancsával többször is megsebesítette a szerncsétlenül járt férfit.
A helyszínre érkező mentősök többszörös sérülést állapítottak meg, az áldozat számos nyílt, tépett és szúrt sebét kellett ellátniuk.
A férfi testén összesen hét, agancs okozta szúrt sérülés keletkezett, emellett megesebesült a homloka, a nyaka, a hasa és mellkasa, a bal könyöke, valamint mindkét lába.
A mentősök az ellátást követően hordágyon szállították a férfit a técsői járási kórházba további kezelésre.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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