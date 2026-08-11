Humanitárius segélyként próbáltak márkás sportcipőket Ukrajnába hozni
Közel egymillió hrivnya értékű márkás sportcipő illegális behozatalát leplezték le a csapi határőrök az ukrán–magyar határon.
A hatóságok információt kaptak arról, hogy egy Magyarország felől érkező teherautóval a bejelentett humanitárius segély mellett olyan árut is megpróbálnak Ukrajnába szállítani, amely nem szerepel a kísérő dokumentumokban. A járművet ezért alaposabb ellenőrzésnek vetették alá a Tisza határátkelőhelyen.
A fuvarokmányok szerint a teherautó egy odesszai jótékonysági alapítvány számára szállított humanitárius segélyt.
A rakományban gyógyszerek, bútorok, ruházati termékek és higiéniai eszközök mellett azonban a határőrök és a vámosok 470 pár, ismert márkájú sportcipőt is találtak, amelyeket nem tüntettek fel a dokumentumokban.
A lefoglalt sportcipő-szállítmány előzetes értékét mintegy 940 ezer hrivnyára becsülik.
Az ügyben a hatóságok megteszik a szükséges jogi lépéseket.