Ittas sofőr okozott balesetet Ungváron
Közúti balesetről kapott értesítést november 8-án a rendőrség járőrszolgálata Ungváron. Az esti órákban a Volosin utcán okozott balesetet egy Lada márkájú személygépkocsi sofőrje.
A vezető elvesztette az uralmat járműve felett, és egy közelben parkoló Mazdának csapódott.
A vétkes sofőr alkoholos befolyásoltság jeleit mutatta, ám a szondáztatást megtagadta. Baleset okozása és ittas vezetés miatt indult ellene eljárás.
A járőrszolgálat figyelmeztet, hogy alkohol fogyasztása esetén soha ne üljünk volán mögé.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Járőrszolgálat