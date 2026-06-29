Hatalmas vihar tombolt Lembergben

Heves zivatar és orkánerejű széllökések okoztak jelentős károkat hétfőn Lembergben (Lviv). A vihar során villámcsapás ért egy hatéves kislányt, akit kórházba szállítottak.

A városban eddig harminc kidőlt fát és három leszakadt nagyobb faágat regisztráltak. A legnagyobb károk a Halickij városrészben keletkeztek, ahol kilenc fa dőlt ki, míg a Sevcsenkói kerületben további hét. A vihar megrongálta a járási közigazgatás épületét, valamint hét személygépkocsiban is kárt tett.

A kommunális szolgálatok megerősített készenlétben dolgoznak a károk felszámolásán: eltávolítják a kidőlt fákat, megtisztítják az utakat és járdákat, valamint helyreállítják a sérült elektromos vezetékeket.

A meteorológusok szerint június 30-án Kijevben és Kijev megyében is zivatarokra kell számítani, ugyanakkor továbbra is rendkívüli hőségre és magas tűzveszélyre figyelmeztetnek a hatóságok.

Kárpátalja.ma

Forrás: meta.ua

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