Donald Trump: folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról

Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.

Az elnök hétfőn a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, hogy „nagyon jó” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkijjel a NATO-csúcs keretén belül fog tárgyalni.

„Putyin érzi a nyomást” – fogalmazott Donald Trump.

„Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni (a háborúnak), egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni” – hangoztatta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető.

Előzőleg a Fehér Ház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután – a NATO csúcstalálkozót követően, sajtótájékoztatóját megelőzően – folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed es-Saraa szír államfővel.

Forrás: MTI

Nyitókép: Samuel Corum–Sipa/Bloomberg/Getty Images

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