Felfüggesztették egy jelentős lengyel katonai segélycsomag szállítását, miután a Lemberg (Lviv) Megyei Tanács úgy döntött, hogy 2027-et az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA), Roman Sukevics és Oleh Olzsics emlékévének nyilvánítja – közölte az Ukrajinszka Pravda megkeresésére egy ukrán kormányzati forrás.

A forrás szerint a megyei képviselők október 20-i döntése éppen akkor született, amikor Lengyelország egy nagyszabású katonai segélycsomag elindítására készült Ukrajna számára. A kormányzati illetékes úgy fogalmazott, hogy a döntés miatt a csomag szállítását jelenleg szüneteltetik, miközben diplomáciai csatornákon dolgoznak a kialakult helyzet rendezésén.

A lengyel vezetés élesen bírálta a lembergi döntést. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint az hatással van a két ország kapcsolatára,

Donald Tusk miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen lépések Ukrajna ellenségeinek kedveznek.

Az ukrán külügyminisztérium szintén kontraproduktívnak nevezte a határozatot, hangsúlyozva, hogy azt regionális szinten, a diplomatákkal és a központi állami szervekkel való előzetes egyeztetés nélkül fogadták el.

A lengyel külügyminiszter-helyettes közlése szerint Ukrajna biztosította a lengyel felet arról, hogy a Lvivi Megyei Tanács döntése nem lép hatályba.

A katonai segélycsomag felfüggesztéséről szóló információ egyelőre egy neve elhallgatását kérő ukrán kormányzati forrástól származik; a csomag további sorsáról és a helyzet rendezéséről nem közöltek részleteket.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

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