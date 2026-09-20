Fico: Nyugati politikusok háborút provokálnának Oroszországgal

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint egyes nyugati politikusok a NATO és Oroszország közötti közvetlen konfliktus kirobbantására törekednek. A szlovák kormányfő erről szeptember 19-én közzétett videóüzenetében beszélt – számolt be a Reuters.

Fico úgy véli, hogy az ukrajnai háborúban Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia sikertelensége miatt egyes politikusok most a konfliktus kiszélesítésében látják a megoldást. Szerinte a nyugati országok Ukrajnának nyújtott támogatása csak tovább növeli a feszültséget.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: az ukrajnai háború nem Szlovákia és nem a NATO háborúja.

Egyúttal azt mondta, hogy egyes NATO-tagállamok politikusai mindenáron megpróbálják a konfliktust Oroszország és az észak-atlanti szövetség közötti háborúvá alakítani.

Szlovákia és az 5. cikkely alkalmazása

Fico korábban arról is beszélt, hogy Szlovákia nem válhat az ukrajnai háború részesévé a NATO alapító szerződésének 5. cikkelye miatt. Hozzátette: országa a fegyveres szövetség tagjaként továbbra is teljesíti kötelezettségeit, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem akarja, hogy Szlovákia egy esetleges szélesebb körű fegyveres konfliktusba keveredjen.

A szlovák kormányfő szerint Európa jelenleg különösen feszült időszakot él át, és szerinte korábban nem volt ilyen komoly a kontinens méretű háború veszélye.

Kárpátalja.ma

Forrás: KyivPost

Nyitókép: korábbi felvétel/Ukrán Elnöki Hivatal

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