Trump: Orbán leáll az olaj vásárlásával, ha beszélek vele
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke úgy véli, rá tudja venni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy hagyja abba az orosz olaj vásárlását. Erről a Volodimir Zelenszkijjel közös találkozója után beszélt újságírói kérdésre – olvasható az Interfax Ukrajina hírportálon.
Az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszaka alkalmából találkozott New Yorkban Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök. A Fehér Ház fejét a találkozó után újságírók kérdezték, szerinte Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek abba kellene-e hagynia az olaj vásárlását Oroszországtól.
„Ő a barátom. Nem beszéltem vele, de az az érzésem, ha beszélnék, ő is abbahagyhatná. Azt hiszem, meg is fogom tenni”
– válaszolta Trump.
Forrás: Interfax Ukrajina
Nyitókép: korábbi felvétel, AP/Пул
