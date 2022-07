Európa Konferencia Liga: idegenben nyert és továbbjutott a DAC

A labdarúgó Európa Konferencia Liga selejtezőjében kettős győzelemmel lépett tovább az észak-ír Cliftonville ellen a Dunaszerdahely. A DAC kezdőjében négy magyar futballista, az első mérkőzésen gólt szerző Szánthó Regő, a második találkozón gólpasszt adó Balogh Norbert, Hahn János és Veszelinov Dániel kapott helyet. A felvidéki együttes a hazai 2:1-es sikert követően a visszavágón 3:0-s győzelmet aratott az észak-írek otthonában.

A DAC legénysége gyorsan eldöntötte a továbbjutás sorsát, bár a hazaiak kezdtek veszélyesebben. Balogh Norbert szép beadását a jobb alsó sarokba rúgta az ötös elé remekül érkező Dominik Veszelovszki (0:1). Középtávoli lövésekkel és beadásokkal operáltak a hazaiak egyáltalán nem meglepő módon, de állta a sarat a fiatal magyar hálóőr, Veszelinov Dániel és a brazil középső védő, Mateus Brunetti vezényelte védelem. Nem volt több helyzete a DAC-nak sem, a félidőben az első mérkőzésen eredményes Szánthó Regőt lecserélték. A szünet után Hahn János kiszorított helyzetből is majdnem eredményes volt, majd Veszelinovot tornáztatták meg az észak-írek, immáron az ötös előteréből. Az 54. perctől három csatárral rohamozott a Cliftonville, de sikertelenül. Nem sokkal később Balogh eldönthette volna a párharcot, de közvetlen közelről a kapusba lőtt. Két perc múlva az első mérkőzésen betaláló Nikola Krsztovics állt be a helyére, és a montenegrói csatár egy perc múlva szép góllal eldöntötte a párharcot (0:2). A DAC-nak belefért az is, hogy a Hahnt váltó Martin Rimarenko két ziccert is elpuskázzon a hajrában, a 90. percben ráadásul Nikola Krsztovics ismét betalált (0:3). A felvidéki együttes 5:1-es összesítéssel jutott tovább a következő körbe, ahol a feröeri Víkingur Göta lesz az ellenfelük, tehát nagy valószínűséggel a 3. selejtezőkörben is láthatjuk a magyaros felvidéki együttes szereplését.

A 2. selejtezőkörben bemutatkoznak a magyarországi együttesek is: a MOL Fehérvár az azeri Gabalával mérkőzik meg, a Kisvárda a kazah Kajrat Almatival mérheti össze erejét, míg a Puskás Akadémia a jóval esélyesebb portugál Guimaraes ellen léphet pályára. Az ukrán Vorszkla Poltava a svéd AIK Stockholm ellen harcolhatja ki a továbbjutást, az erdélyi Sepsi OSK pedig a szlovén Olimpija Ljubljana csapatával küzdhet meg.

Európa Konferencia Liga, 1. selejtezőkör, visszavágó:

Cliftonville (észak-ír) – Dunaszerdahelyi DAC (szlovákiai) 0:3

Nyitókép: dac1904.sk

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma