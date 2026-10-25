Egyesült Államok Nagydíja: Antonellié a pole pozíció Austinban

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma–1-es Egyesült Államok Nagydíjának szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd az élről.

A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása hetedik pole pozíciója, mindet a mostani szezonban szerezte.

Antonelli mellől Max Verstappen, a Red Bull négyszeres vb-győztes holland pilótája startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka csapattársáé, a francia Isack Hadjaré lett.

Antonelli mercedeses márkatársa és összetettbeli legfőbb üldözője, a brit George Russell csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, míg a negyedik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője, az ötödikből pedig a másik Ferrarit vezető, hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton indulhat.

Antonelli akár világbajnok is lehet a vasárnapi versenyen, ehhez mindenképpen győznie kell, de a vb-címéhez arra is szükség van, hogy Russell ne végezzen előrébb a kilencedik, Hamilton pedig az ötödik helynél.

Az 56 körös Egyesült Államok Nagydíja vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Northfoto

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