George Russell, a Mercedes versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Katari Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 28 éves brit pilótának ez idei hatodik és pályafutása 13. pole pozíciója. Mellőle világbajnok csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli startol majd.

A második sorból a McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri kezd, a harmadikból pedig a Red Bull párosa, Isack Hadjar és Max Verstappen.

Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor kezdődik.

Forrás: MTI

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