Las Vegas-i Nagydíj: Verstappen rajtol a pole-ból
A friss világbajnok Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője volt a leggyorsabb a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén, az olasz pilóta öthelyes rajbüntetése miatt azonban Max Verstappen, a Red Bull négyszeres vb-győztese indulhat a futamon az élről.
A 29 éves holland versenyzőnek ez az idei harmadik és pályafutása 51. pole pozíciója.
Verstappen mellől így az első sorból Antonelli csapattársa, a brit George Russell rajtolhat majd, a harmadik starthely pedig a tavaly világbajnok Lando Norris, a McLaren brit versenyzőjének „ölébe hullott”.
Érdekesség, hogy az időmérőn egyik Ferrarinak sem sikerült bejutnia az első 10 közé, Charles Leclerc 11., Lewis Hamilton 12. lett.
Motorelemcserék miatt Antonellin kívül többen is büntetést kaptak, Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz Jr. (Williams) és Lance Stroll (Aston Martin) 10 hellyel hátrébbról kénytelen rajtolni, mint ahol végzett az időmérőn, Oliver Bearman (Haas) pedig a mezőny végéről vág majd neki a versenynek.
Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 5 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
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1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
George Russell (brit, Mercedes)
2. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
3. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
4. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
5. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
6. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
7. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
8. sor:
Rafael Camara (brazil, Haas)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
9. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
10. sor:
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
11. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Oliver Bearman (brit, Haas)
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Alex Plavevski