Forma-1: Norris rajtolhat az élről a sprintfutamon

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Miami Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján, így a szombati rövid távú futamot ő kezdheti majd az élről.

A vb-címvédő mögött a pontverseny olasz éllovasa, a Mercedest kormányzó Andrea Kimi Antonelli zárt másodikként, míg Norris ausztrál csapattársa, Oscar Piastri lett a harmadik.

Az első hat helyre befért még egy-egy Ferrari, Red Bull és McLaren: Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája negyedikként rajtolhat, mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat, hatodik pedig George Russell lett. A hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton a hetedik pozíciót szerezte meg.

A valamivel több mint 100 kilométer versenytávú sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez – sorrendben 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – pontot. A rövid távú viadalt szombaton közép-európai idő szerint 18 órakor rendezik, 22-től pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést rendezik majd Miamiban.

