Olasz Nagydíj: Antonelli a mezőny végéről rajtolva nyerte a hazai futamát

A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma–1-es Olasz Nagydíjat Monzában.

A 20 éves bolognai születésű versenyzőnek ez volt pályafutása hetedik futamgyőzelme, mindet az idén aratta. Antonelli személyében 60 év után nyert újra olasz pilóta Monzában F1-es viadalt.

A parádés teljesítménnyel győztes hazai kedvenc mögött csapattársa, a brit George Russell végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja állhatott fel.

A Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a futam elején balesetet szenvedett, a brit Lewis Hamilton pedig hatodik lett.

A vb a jövő hétvégén folytatódik az új madridi pályán sorra kerülő Spanyol Nagydíjjal.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Northfoto

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