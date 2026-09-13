Spanyol Nagydíj: Antonelli nyert és növelte összetettbeli előnyét

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén.

A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása nyolcadik futamgyőzelme, mindet a mostani idényben aratta.

Antonelli mögött a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként, a címvédő és pole pozícióból rajtolt Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig harmadikként.

Antonelli ezzel a sikerrel 81 pontos előnyben van csapattársával, a Madridban ötödikként végző George Russell-lel szemben.

A vb két hét múlva folytatódik Bakuban az Azeri Nagydíjjal.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, forma.hu

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