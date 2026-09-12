Spanyol Nagydíj: Norrisé a pole pozíció Madridban

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését a vadonatúj madridi pályán, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 26 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 19. pole pozíciója.

Norris mellől az összetettben éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája startol.

A negyedik és az ötödik helyről a két Ferrari kezdi majd a viadalt, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton hat ezredmásodperccel volt gyorsabb csapattársánál, a monacói Charles Leclerc-nél.

A vb-pontversenyben második George Russell, Antonelli brit márkatársa csak a hatodik helyről rajtol.

Az 57 körös Spanyol Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, f1vilag.hu

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