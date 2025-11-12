70 éve hunyt el Hajós Alfréd

Hajós Alfréd szegény fővárosi zsidó családból származott, eredetileg Guttmann Arnold néven látta meg a napvilágot Budapesten, 1878. február 1-én. Édesapja Guttmann Jakab csehországi származású zsákhordó, édesanyja pedig Löwy Rozália volt.

Apja már négyéves korában megtanította úszni egy, a Dunán kialakított uszodában. Négy testvére mindegyike úszott, Hajós Henrik az 1906-os nem hivatalos olimpián váltóban szerzett aranyérmet. A sors iróniája, hogy apjuk, Hajós Alfréd a Dunába fulladva lelte halálát, így a gyermek 13 éves korában árva lett.

A Markó utcai főreáliskolába járt, visszaemlékezésében elmondta, hogy félénk gyerek volt, nem szerette a testnevelésórákat. Egy alkalommal, amikor sikertelenül próbált felmászni a mászórúdra, tanára leszidta, ezért titokban gyakorolt a tornateremben. Az eredmény nem maradt el, pár hét múlva már elsőként ért fel a rúd tetejére. Ezután a testnevelés lett a kedvenc szórakozása.

Úszóként első versenye a Duna uszoda 1892-es házi viadala volt, ahol junior győztesként diadalmaskodott. Általános és középiskolai tanulmányai után a Műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. Több jeles építésszel dolgozott együtt, majd 1907-ben önálló irodát nyitott. 1908. április 30- án Terézvárosban feleségül vette Blockner Vilmát, a házassági anyakönyvben Hajós Arnoldként szerepel, az Alfréd keresztnevet ugyanis csak halála előtt egy évvel, 1954-ben vette fel hivatalosan.

Álmok egy olimpiáról

Európában a XIX. század 70-es éveiben kezdett elterjedni a versenyszerű sportolás, így egyre gyakrabban rendeztek nemzetközi versenyeket. A politika viszont árnyékot vetett a sportra is, ugyanis a francia-német szembenállás tükröződött a különböző versenyek terén is. Ezt kívánta megváltoztatni Pierre de Coubertin francia pedagógus, történész, sportvezető a sporton keresztül.

1889-ben vetette fel először a négyévenként megrendezett ókori olimpiák felújításának gondolatát, majd öt év múlva döntés született az olimpiai játékok modern formában történő felújításáról. Ezt tekinthetjük a Nemzetközi Olimpia Bizottság megalakulásának, amelynek Kemény Ferenc személyében magyar tagja is volt.

Elhatározták, hogy az első olimpiát 1896-ban Athénban, a másodikat 1900-ban Párizsban rendezik meg, a későbbiekben pedig mindig más-más ország lesz a házigazda. Meghatározták a kötelező sportágakat is, amelyek a következők voltak: atlétika, torna, küzdő-, vízi és lovas sportok.

Az olimpia megrendezésének ötletétől nemcsak Hajós jött lázba, de az akkori magyar kormány is úgy döntött, hogy Magyarország vegyen részt az első újkori olimpián Athénban. A versenyzők személyéről próbaversenyek keretében döntöttek. Kemény Ferenc újsághirdetésben tett közzé felhívást, hogy aki indulni kíván az olimpián, az nála jelentkezzen. Természetesen Hajós is jelentkezett, hiszen az úszóversenyek rövid számait rendre megnyerte, így az 1895-ös nem hivatalos bécsi Európa-bajnokságot is. A hosszabb távokon azonban általában Deutsch Gyula diadalmaskodott, ezért olimpiai válogatóversenyt rendeztek 1896 márciusában, mégpedig a Rudas fürdő 23 méteres medencéjében, ahol versenyezni csak 17 méterig lehetett, mert onnantól túl sekély volt a víz. Mivel ott is Hajós Alfréd lett a győztes, ő indulhatott az olimpia úszóversenyein.

18 évesen a csúcson

Görögországban elindult egy nagy mozgalom az olimpiarendezés érdekében, így közadakozásokból megindulhattak az építkezések. Végül elérkezett az indulás napja, a magyar sajtó nem volt elragadtatva az athéni olimpiára kiutazó hazai küldöttségtől, már előre azt hangoztatták, hogy a magyar versenyzők csúnyán le fognak szerepelni. Hajós Alfréd március 29-én szállt fel a vonatra, és erősen eltökélte, hogy sikeres versenyzőként fog visszatérni Budapestre.

Az olimpiát 9 sportág összesen 43 versenyszámában 14 ország 241 férfi versenyzőjének részvételével rendezték meg, Magyarországot 6 sportág 15 versenyszámában 7 versenyző – köztük Hajós Alfréd is – képviselte. 1896. április 11-én került sor az olimpiai úszóversenyekre, amiket a tenger vizében rendeztek meg. Annak ellenére, hogy egy zárt öbölben tartották a versenyt, a víz nagyon hideg és hullámzó volt. A parton mintegy 40 ezer ember kísérte figyelemmel a versenyt.

Az indító és a célvonalat bójákra erősített kötelekkel rögzítették le. A versenyzőket kis gőzösökkel szállították a rajthoz. A pisztolylövés eldördülése után Hajós teljes erőből vetette magát a vízbe. Fogalma sem volt róla, hány métert tett meg, vagy hányadik helyen áll, csak a közönség hangorkánjánál eszmélt rá arra, hogy célba ért, mégpedig az első helyen.

Olimpiai bajnok lett 100 méteren, majd nemsokára 1200 méteren is, ezzel az Athénban megrendezett első újkori olimpián megszerezte hazájának az első és a második olimpiai bajnoki címét és a vele járó ezüstérmet. (Akkor még a bajnokokat ezüstéremmel jutalmazták, az aranyérmet csak a későbbi olimpiákon vezették be.)

Sikerek a futballpályán

Hajós Alfréd az olimpiai bajnoki címekkel úszóként 18 évesen felért a csúcsra, az 1896-os magyar úszóbajnokság után viszont visszavonult. Az úszás mellett még atletizált, tornázott és focizott. Ez utóbbit olyan szinten művelte, hogy balösszekötőként a BTC csapatába hívták játszani. Ott focizott 1898 és 1904 között, és kétszer bajnokságot is nyert csapatával, majd bekerült a magyar válogatottba is.

Később játékvezetőként is tevékenykedett, sőt 1906-ban a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt két mérkőzés erejéig, mérlege egy győzelem és egy döntetlen volt.

Az egyetem elvégzése után pedig az ország első számú sportépítésze lett. Sikerrel vett részt a különböző pályázatokon, több neves épületet tervezett és épített Budapesten és vidéken. Eleinte szecessziós, majd eklektikus, kiforrott korában konstruktív, modern szellemű, leginkább olasz hatású stílusban alkotott.

Sportsikereinek köszönhetően a zsidótörvények hatálya alól kezdetben mentességet élvezett, a nyilasuralom idején viszont már bujkálnia kellett. 77 éves korában, 1955. november 12-én hunyt el, halálát specifikus tüdőbaj okozta.

