Három kiskorút tartóztattak le a fiatal ukrán sportoló meggyilkolása ügyében Németországban

A német rendőrség őrizetbe vett három embert február 16-án, akiket Volodimir Jermakov 17 éves ukrán kosárlabdázó meggyilkolásával gyanúsítanak – tudatta az UNIAN hírügynökség.

Egyikük egy 14 éves görög származású fiú, a másik két fiatal – egy 14 és egy 15 éves – szíriai.

A halálos szúrást a 15 éves fiatal ejtette Jermakovon.

A bűncselekmény indítékát még vizsgálja a rendőrség. Az ügyben eljárás indult.

Előzetes információk szerint a fiatalok összevesztek egy buszon, majd leszállás után késsel támadtak a kosárlabdázókra. A támadásban életét vesztette Volodimir Jermakov. További három fiatal kosárlabdázót is leszúrtak, akik súlyosan megsérültek. A sérültek között van a szintén ukrán Artem Kozacsenko is, akinek életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.

Kárpátalja.ma