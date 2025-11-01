Kylian Mbappé átvette az Aranycipőt

Kylian Mbappé pénteken átvette a legeredményesebb európai labdarúgót megillető Aranycipő-díjat, amelyet a 2024/2025-ös idényben szerzett bajnoki gólok alapján, a kontinentális szövetség (UEFA) pontszámítási rendszere alapján érdemelt ki. Az eseményről a hirado.hu számolt be.

A Real Madrid világbajnok francia csatára a Santiago Bernabéu stadionban, csapattársai jelenlétében vette át a díjat. A csatár 34 meccsen elért 31 találattal – az UEFA-szorzó alapján 62 ponttal – zárta első La Liga-szezonját.

A második hely a svéd Viktor Gyökeresé lett, aki a lisszaboni Sporting csatáraként 39 gólt szerzett ugyan a portugál bajnokságban, de ezzel a magyar felmenőkkel rendelkező játékos csak 58,5 pontig jutott, mivel az UEFA csupán másfélszeres szorzóval számítja a portugál ligában jegyzett találatokat. Az Aranycipő-rangsorban a liverpooli Mohamed Szalah lett a harmadik 29 góllal (58 pont).

A mostani az első alkalom Cristiano Ronaldo 2015-ös Aranycipője óta, hogy ismét Real Madrid-futballista nyerte el a díjat, amelyet 1968 óta ad át az európai szövetség.

Az Aranycipőt a legtöbbször a nyolcszoros aranylabdás argentin Lionel Messi érdemelte ki, ő hat alkalommal diadalmaskodott az FC Barcelona játékosaként.

Tavaly a Bayern München angol válogatott csatára, a 36 gólos Harry Kane nyerte az Aranycipőt.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Facebook/Real Madrid CF