Fontos mérkőzés vár ma este a magyar válogatottra Georgiában

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este Georgiában lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának ötödik fordulójában. Marco Rossi együttese 18 órától a tbiliszi Mikheil Meskhi Stadionban vendégszerepel. A találkozó különösen fontos a magyar csapat számára, mivel győzelem esetén továbbra is versenyben marad a csoport első helyéért és az A divízióba való visszajutásért.

A magyar válogatott négy forduló után hét ponttal a második helyen áll a B2 csoportban, mindössze egy ponttal lemaradva az éllovas Észak-Írország mögött. A csapat az első fordulóban 1–0-ra kikapott Ukrajnától, majd gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írországgal. Ezt követően előbb 1–0-ra legyőzte Georgiát, majd 2–1-es sikert aratott Ukrajna otthonában.

Marco Rossi keretébe visszatért többek között Szalai Attila, Sallai Roland és Varga Barnabás is.

A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik szerepeltetése a felkészülés kezdetén még kérdéses volt, de a szakmai stáb mindenképpen számít a Liverpool középpályására.

A hazaiak egyik legnagyobb hiányzója a Paris Saint-Germain támadója, Hvicsa Kvarachelia, aki sérülés miatt nem léphet pályára. Georgia négy mérkőzésen mindössze két pontot szerzett, ráadásul eddig gólt sem tudott szerezni a csoportban.

A két válogatott október elején már találkozott egymással Budapesten, akkor a magyar csapat 1–0-s győzelmet aratott.

A szombati összecsapást követően Marco Rossi együttese november 17-én Észak-Írország ellen, hazai pályán zárja a csoportkört.

A magyar szurkolók ezúttal nem lehetnek jelen a vendégszektorban, mivel az UEFA fegyelmi döntése értelmében az MLSZ nem értékesíthetett vendégjegyeket a mérkőzésre.

Az ukrán válogatott az északírekkel néz szembe

A B2 csoport másik szombati mérkőzésén Ukrajna Észak-Írország vendégeként lép pályára Belfastban, a Windsor Park stadionban. Az összecsapásnak különösen nagy a tétje, hiszen az északír válogatott nyolc ponttal vezeti a csoportot, míg az ukrán együttes négy ponttal a harmadik helyen áll. Andrea Maldera csapatának győzelemre lenne szüksége ahhoz, hogy megőrizze esélyét a feljutásra. A találkozó közép-európai idő szerint 20.45-kor kezdődik.

Kárpátalja.ma

Az m4sport.hu cikke nyomán

Nyitókép: Facebook/MLSZ – Magyar Labdarúgó Szövetség

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →