Magyar Nagydíj: Norrisé a pole pozíció a Hungaroringen

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Mogyoródon.

A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.

A vb-címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja a startot.

Norrisnak Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó adta át az első rajtkocka megszerzéséért járó díjat.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: korábbi felvétel, f1vilag.hu

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