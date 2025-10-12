Legyőzte az örményeket a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen – olvasható az MTI-n.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai többnyire meddő mezőnyfölényben futballoztak, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük. A végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.

Az immár négypontos magyarok a sikerükkel éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre.

A magyar csapat legközelebb október 14-én, kedden lép pályára a kvartett favoritja, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként Lisszabonban.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI / Purger Tamás