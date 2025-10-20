Ukrán harmadosztály: irhóci döntetlen az éllovas otthonában

A técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) együttese nagy meglepetésre ponttal tért haza Zsitomirból, ahol a Polisszja-2 vendégeként értek el 1–1-es döntetlent az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A csoportjában. A tizennegyedik fordulót követően a máramarosiak a 10. helyen állnak a 11 csapatos bajnokságban, de legutóbbi négy meccsükből kettőt megnyertek és csupán egyet veszítettek el.

Az előző fordulóban az Ungvári FC egy góllal legyőzte idegenben az addig még előttük álló Szkala 1911 csapatát, és felkapaszkodtak a dobogó legalsó fokára a megyeszékhelyiek. A vasárnapi játéknapon a negyedik helyen álló és szintén húsz pontot gyűjtő Liszne látogatott volna az Ung-parti együtteshez, akik legutóbbi három mérkőzésüket egyaránt elvesztették. A Kijev megyei együttes pénzügyi problémákkal küzd, így nem utaztak el Ungvárra, és amennyiben még egy mérkőzésen nem tudnának kiállni, kizárják őket a bajnokságból.

Az Irhóci FC a 13. fordulóban az Atlet Kijevet fogadta. A vendégek 0–1-es félidei vezetéssel vonulhattak pihenőre. A második játékrész jóval fordulatosabbnak bizonyult: az 59. percben megduplázta előnyét a kijevi csapat, majd két percen belül sikerült egyenlítenie a hazaiaknak. Végül a máramarosiak otthon tartották a három pontot, megszerezve harmadik győzelmüket a bajnokságban. A 14. fordulóban Zsitomirba látogatott a técsői járási csapat. Sokáig úgy tűnt, hogy gólnélküli döntetlennel zárul a találkozó, de a 78. percben Szvjatoszlav Bockiv góljával vezetést szereztek a kárpátaljaiak. A hazaiaknak végül sikerült otthon tartaniuk egy pontot, Romancsuk egyenlített a 85. percben.

Az Ungvári FC 20 ponttal, 19–14-es gólaránnyal és egy meccsel kevesebbet játszva a 4. helyen áll, míg a 10. helyen álló, 12 pontos Irhóci FC (18–26-os gólarány) hátránya a 9. helyezettől még három pont. A következő fordulóban kárpátaljai házi rangadót rendeznek, az Irhóci FC csapatához látogat az Ungvári FC együttese.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 14. forduló:

Ungvári FC – FK Liszne – elhalasztva

Polisszja-2 Zsitomir – Irhóci FC (Vilhivci) 1–1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua