Különleges égi jelenségre számíthatunk

Október 18-án és 19-én a kora reggeli égbolton különleges és látványos égi eseményben lehet részünk. A vékony holdsarló és a Vénusz kerül egymáshoz rendkívül közel az égen, vagyis együttállás figyelhető meg – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján, ahol egyéb érdekességek is megtudhatók a két égitestről.

A Hold és a Vénusz közelítése egymáshoz az egyik legszebb és legkedveltebb látvány az amatőr csillagászok és az égbolt iránt érdeklődők körében. Két, szabad szemmel is feltűnően fényes égitest tűnik fel egymás szomszédságában.

A megfigyeléshez nem lesz szükség különösebb felszerelésre, elég, ha tiszta és derült az égbolt. A megfigyeléshez érdemes olyan helyszín választani, ahonnan zavartalan kilátás nyílik a keleti–délkeleti horizontra. A jelenség megfigyelésére a legjobb időpont a napkelte előtti órákban, nagyjából 5:30 és 6:15 között adódik.

Akinek szerencséje volt, már ma hajnalban is megfigyelhette az együttállást. A két égitest kb. 17 fok távolságra volt egymástól az égen, a holdsarló jóval a Vénusz fölött, enyhén jobbra helyezkedett el.

Október 19-én viszont a kb. 5%-os fázisú Hold és a Vénusz még közelebb látszik egymáshoz, mintegy 6,2 fokra.

Forrás: svabhegyicsillagvizsgalo.hu

Nyitókép: Zselici Csillagpark