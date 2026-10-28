Száznegyven éve leplezték le a New York-i Szabadság-szobrot

140 évvel ezelőtt, 1886 október 28-án leleplezték le a New York-i A Szabadság megvilágosítja a világot (ismertebb nevén Szabadság-szobor) névre keresztelt, fáklyát tartó női alakot ábrázoló műalkotást, mely a Francia Köztársaság ajándéka az Egyesült Államok népének.

Az átadása utáni évtizedekben a Szabadság-szobor magasba emelt fáklyáját bevándorlók milliói pillantották meg, mielőtt hajójuk kikötött volna New Yorkban. A szobor békét és állandóságot mutatott, reményt, hogy az otthonukat hátrahagyók valóban a lehetőségek hazájába érkeztek. Hamar az Egyesült Államok jelképe lett a szobor, amit a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának centenáriumára készíttetett a francia állam.

A szobor egy évtizedig készült, darabjait már a befejezés előtt kiállították a párizsi közönségnek. Átütő sikerét a világszerte épült számtalan replikája is mutatja.

204 tonnás ajándék

A két ország baráti viszonyát is kifejező ajándékot szántak a franciák az Egyesült Államoknak. Édouard René de Laboulaye jogász és történész már a polgárháborús években arra jutott, hogy amennyiben az északi Unió kerül ki győztesen a konfliktusból, az a valódi demokrácia születését jelentheti Amerikában. A rabszolgatartás ellen többször is fellépő Laboulaye 1865-ben a szabadságot megtestesítő szoborral fejezte volna ki elismerését az Egyesült Államok előtt. A szobor helyszínére is gondolt, a Bedloe’s nevű sziget mérete és elhelyezkedése tökéletes választásnak tűnt a monumentális emlékműnek.

Ötletét barátjával, a katonai pályát is befutó Frédéric Auguste Bartholdival osztotta meg, akit megihletett Laboulaye lelkesedése és örömmel fogott munkába. A következő évtizedben Bartholdi felkérést kapott egy szobor elkészítésére, de nem az Államok, hanem Egyiptom részére. Hasonlóan nagyszabású emlékművet rendeltek tőle, amit az Abu Szimbel-i templomok óriás szobrai inspiráltak, de a megbízástól végül elállt az egyiptomi állam. Az Egyesült Államok számára készülő szobor ötletével végül 1875-ben álltak a nyilvánosság elé.

Úton a Szabadság

A szabadságot nőalakként már korábban is számtalan művészeti alkotás jelenítette meg, az egyik leghíresebb Eugène Delacroix A szabadság vezeti a népet című 1830-ban készült festménye, ami a szobornak is ihletet adott. A nő alakját és arcát is a festményről mintázták.

A szobor elkészülésére évtizedeket kellett várni, míg összegyűjtötték a forrásokat. A monumentális emlékmű talapzatát az amerikaiak állták, a franciák a szoborra valót különböző illetékek kivetésével és lottószelvényekkel keresték meg. Gyűjtéseket szerveztek a tengerentúlon is, amiben Pulitzer József, a magyar születésű, de Amerikában befutott újságíró és lapkiadó is részt vett. A szobor elkészülését Gustave Eiffel is segítette, akinek vállalata pár évvel később Párizs szimbólumát építette meg.

A monumentális ajándék darabjait több alkalommal is megmutatták az érdeklődőknek, elsőként a szobor feje készült el, amit a Trocadero palotában, az 1878-as párizsi világkiállításon állítottak ki. Az elkészült szobrot a francia fővárosban is teljes egészében közszemlére tették 1884-ben, mielőtt az Egyesült Államokba szállították volna. Egy évvel később darabjaiban érkezett meg végleges helyére, majd a hónapokon át tartó összeszerelést követően Gover Cleveland elnök leplezte le.

Nővérek a világ körül

A világhírű monumentumnak számtalan másolata van, ezek közül öt a francia fővárosban. Párizsban a Ile aux Cygnes szigeten áll az egyesült államokbeli 11 méteres „kis testvére”, de egészen elrejtve a Place Michel Debré téren található Kentaur szobrán is egy miniatűr másolata. A szobrot César Baldaccini készítette 1983 és 1985 között, stílusa Picasso-t idézi, a Szabadság-szobor kis méretű másolatával a festő szabadságszeretete előtt tisztelgett. A szobor másolatai Franciaország-szerte fellelhetők, de más európai városokban is találkozhatunk replikákkal. Dél-Amerikában is készültek Szabadság-szobrok, Rio de Janeiróban egy bevásárlóközpont bejáratát is a fáklyás hölgy díszíti.

Forrás: mult-kor.hu

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