Márton-nap Munkácson

Több évszázada emlékezünk meg Szent Mártonról évről évre. Ehhez a hagyományhoz csatlakozott tavaly a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete is. Márton napján, 2025. november 11-én hagyományőrző, kézműves-táncos klub került megrendezésre a Munkácsy Mihály Magyar Házban Munkácson.

A programra idén hét településről érkeztek családok, zömében kisebb gyermekekkel. Szilágyiné Tóth Gabriella, a KMNE alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd közösen felelevenítették Márton püspökké választásának legendáját. Emellett pedig fontos volt kiemelni a jó cselekedeteket, azt az alázatos szolgálatot, amely miatt Mártont szentté is avatták. Élete, munkássága példaértékű számunkra, jó erre újra és újra felhívni a figyelmet.

Az alelnök asszony vezetésével hagyományos gyermekjátékokat, énekeket tanulhattak meg a családok. A tánc és az ének megalapozta a vidám hangulatot. A szünetben finom libazsíros kenyér volt terítéken paradicsommal és friss sajtos, tepertős pogácsával. Miután a gyerekek uzsonnáztak, kézműveskedéssel folytatódott a program. A gyerekek libákat készítettek papírból, papírtányérból, valamint gyöngyöt fűztek. A Márton-naphoz kapcsolódó lámpáskészítés sem maradhatott el.

A befőttesüvegekből, konzervdobozokból készült mécsestartókban meggyújtott gyertyák nagyon szépen mutattak az esti félhomályban. A magyar ház udvarán hangulatos közös énekléssel záródott a délután.

Köszönjük a helyszínt, és hálásak vagyunk a foglalkoztatóknak, akik segítettek színesebbé tenni a napot!

KMNE