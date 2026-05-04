Május 4-én tartják a nemzetközi Star Wars-napot

Világszerte a fénykardokról és csillagrombolókról, fogatversenyekről és a Jedi-trükkökről szól május 4., a nemzetközi Star Wars-nap. George Lucas világsikerre szert tett űroperája – vagy űrfantasyje – közel 50 éve ragadja magával rajongók újabb és újabb generációit, az 1977-es Egy új remény mozis debütálása óta további nyolc film, emellett könyvek, valamint számítógépes, konzol- és társasjátékok, képregények, spin-off-sorozatok és filmek jelentek meg.

A nap eredete egy angol szójáték, a Star Wars-filmeknek ugyanis visszatérő jelmondata angolul úgy hangzik, hogy

„May the force be with you!” (vagyis az Az erő legyen veled!), amit könnyen „May the fourth be with you!”-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet érteni vagy mondani.

A május 4-ei Star Wars-nap jelentése mögött meghúzódó szójáték az első film megjelenése utáni években a közéletben is utat tört magának, az első női brit miniszterelnök, Margaret Thatcher hivatalba lépését, akinek megválasztását 1979. május 4-én a

saját pártja, a toryk vagyis a Konzervatív Párt a „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.” mondattal köszöntötte.

2013 óta a The Walt Disney Company hivatalosan is megemlíti az ünnepet, több Star Wars-rendezvényt és -ünnepséget szervezve Disneylandben és a Walt Disney Worldben.

