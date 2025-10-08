Ásványvízzel készült torta a legújabb kárpátaljai turisztikai termék

Egy, a régiónkat népszerűsítő új édességfajta készült Kárpátalján, a Szolocsin torta – olvasható a Pro Zahid hírportálon.

Az újfajta édesség az ásványvizeiről híres munkácsi járási Polena (Poljana) mellett fekvő Királyfiszállás ukrán nevét kapta. Az ásványvíz hozzáadásával készülő tortának a mogyoró és a tejszínes karamellkrém kölcsönöz egyedi ízt, mely kissé mégis emlékeztet a Kijev és az Ungvár nevét viselő finomságokéra.

A recept kidolgozásán Tetyana Ruszin a Diplomate cukrászdával közösen három hónapig munkálkodott. A kezdeményezést Bohdan Cimbolinec helyi idegenvezető támogatta.

A torta megvásárolható a polenai Sztarij Magyar élelmiszerüzletben.

Kápátalja.ma

Forrás: Pro Zahid