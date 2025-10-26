X-Faktor: az élő showba jutásért versenyez a beregszászi férfi

A magyarországi tehetségkutató, az X-Faktor legújabb szezonja izgalmas fordulóhoz érkezett: a válogatók után a versenyzők a táborban is bizonyították tehetségüket, és most már az élő show-ba jutásért küzdenek. Ebben a fordulóban azok a versenyzők lépnek színpadra, akik a csoportos feladatokban jól szerepeltek, és a mentorok előtt kell bizonyítaniuk, hogy méltók a következő szakaszba való továbbjutásra.

A táborban a fiatal énekesek csoportokban adtak elő egy-egy dalt, amely után a mentorok döntöttek arról, kiket juttatnak tovább, és hogy a továbbjutottak melyik mentor csapatába kerülnek. Ez a folyamat nemcsak a tehetséget, hanem a színpadi jelenlétet, az együttműködést és a kreativitást is próbára teszi.

A kárpátaljai közönség számára különösen izgalmas, hogy a beregszászi származású Máté Dzsí, polgári nevén Gazdag Máté, már a táborban is elnyerte a zsűri tetszését. Máté továbbjutott a következő fordulóba, és Tóth Andi mentor csapatába került, ahol újabb lehetősége nyílik megmutatni tehetségét.

A következő héten a nézők izgatottan szurkolhatnak a beregszászi fiatalembernek, hogy sikerüljön bejutnia az élő show-ba.

Az X-Faktor legújabb szezonja tehát izgalmas pillanatokkal folytatódik.

Kárpátlja.ma