Érdekes égi jelenséget figyelhetünk meg ma este

Október 9-én, csütörtökön este szabad szemmel is látható ég jelenség tanúi lehetünk derült idő esetén. A Fiastyúk és a Hold együttállását figyelhetjük meg az égbolton – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján.

Este 10 órakor közel kerül egymáshoz a 89%-os fázisú Hold és az őszi égbolt leglátványosabb, szabad szemmel is megfigyelhető nyílthalmaza, a Plejádokként is ismert Fiastyúk. Az együttállás előnye, hogy nem pillanatszerű: az egész éjszaka folyamán megfigyelhetjük a keleti égen, s aki esetleg az éjszakázás helyett inkább a korán kelést kedveli, október 10-én, pénteken hajnali 5:45-kor megfigyelheti a legnagyobb közelséget, amikor a nyílthalmaz egyik csillaga mindössze 1 fokos távolságra lesz a Hold peremétől.

Az együttállás megtekintése nem igényel távcsövet, sőt még olyan helyet sem, ahonnan jól látszik a horizont.

Csütörtökön este 22:00-kor a keleti látóhatár felett 25 fokkal találhatjuk meg a Hold erős fényű, immáron csökkenő fázisú alakját. A Holdtól 5,3 fokkal balra látszik majd a jóval halványabb Fiastyúk nyílthalmaz.

A nyílthalmazok ismérve, hogy kevés, 10-1000 csillagból állnak, amelyek egy része fényes, nagy tömegű, fiatal, kék színű csillag. Az ugyanabból a csillagközi felhőből keletkezett csillagok gravitációsan csak gyengén kötöttek egymáshoz, így idővel, évmilliók alatt a halmaz felbomlik. A Bika csillagképben található Fiastyúk talán a leglátványosabb nyílthalmaz, hiszen tiszta égen, derült idő esetén még szabad szemmel is jól látszik.

Forrás: a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja