130 éve született Öveges József

Öveges József Kossuth-díjas fizikus, szakíró 1895. november 10-én született a Zala vármegyei Pákán, többgyermekes családban. Középiskolai tanulmányait a győri bencés gimnáziumban, majd miután 16 éves korában belépett a piarista rendbe, a kecskeméti piarista gimnáziumban végezte.

A budapesti tudományegyetem matematika-fizika szakának hallgatója volt, itt szerzett diplomát. 1919-től Szegeden, 1922-től Tatán, 1924-től Vácott, 1930-tól ismét Tatán, 1940-től Budapesten tanított a piarista rend gimnáziumaiban. 1946-ban a budapesti Műegyetem Közgazdasági Karán volt tanárképző intézeti tanár. 1948-ban Budapesten az Általános Iskolai Tanárképző Főiskola (az akkor alakult Állami Pedagógiai Főiskola) fizikai tanszékének vezetésével bízták meg. Innen vonult nyugállományba 1955-ben.

A karizmatikus pedagógust nem csak a gimnazista diákok tanítása foglalkoztatta. Törekvéseit az az eszme hajtotta, hogy a fizikát nem azért kell tanulni, mert az a gimnáziumi tanterv hagyományos része, hanem azért, mert ismeretei az életünk és értelmünk számára fontosak, mert a tárgy érdekes, ismerete és folyamatainak helyes megértése öröm.

Öveges József elkötelezett, átélt tanításának inspiráló hatását sok tízezer gimnazista élvezte, munkásságának értékes, tanulságos dokumentumai az ifjúság számára készített középiskolai tankönyvei. Ám Öveges József ismeretterjesztő írásaival a fizika ismeretének élvezetébe nem csak iskolai tanítványait, hanem az egész társadalmat kívánta bevezetni.

Öveges József, a tekintélyes tanár egy pillanatig sem habozott, amikor a Magyar Rádió, később a Magyar Televízió felkérésére az új kommunikációs lehetőségeket a fizikai ismeretterjesztés szolgálatába állíthatta. 1958-tól a Magyar Televízió 100 kérdés – 100 felelet című műsorának főszerkesztője volt. Öveges tanár úr osztályának falai ledőltek, és ő egy egész nép tanítója lett.

1979. szeptember 4-én hunyt el Budapesten, agyvérzés következtében.

Forrás: Természet Világa, 1995/11.

Nyitókép: Wikipédia

