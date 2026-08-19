Illegális cigarettagyárat lepleztek le Kelet-Szlovákiában

Egy nemzetközi bűnszervezet által üzemeltetett, rendkívül nagy illegális cigarettagyártó üzemet leplezett le a szlovák pénzügyőrség Kassa és az ugyancsak kelet-szlovákiai Nagymihály (Michalovce) körzetében – közölte a szlovák pénzügyőrség (FS) szóvivője szerdán.

A szlovák pénzügyőrség bűnüldözési hivatalának (KÚFS) munkatársai a hétfőn több helyszínen végzett rajtaütés során

több mint 9 millió cigarettát, 26 tonnát meghaladó mennyiségű dohányt és egy teljes cigarettagyártásra szolgáló gyártósort is lefoglaltak

– mondta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek Daniel Kovác, a pénzügyőrség szóvivője. Közlése szerint amennyiben az illegális dohányárú forgalomba került volna, az mintegy 6,4 millió euró adóbevétel-kiesés formájában jelentkező kárt okozhatott volna az államnak.

Az illegális gyártóüzemben végzett rajtaütés során 18 külföldit vettek őrizetbe a hatóságok, ukrán, moldovai és román állampolgárokat.

A pénzügyőrség az üggyel foglalkozó nyomozóinak megállapítása szerint a nemzetközi bűnszervezet főként nyugat-európai piacokon akarta értékesíteni az illegális dohányárut.

Az őrizetbe vett személyek ellen dohánytermékek bűnszövetkezetben elkövetett illegális előállításának bűncselekménye miatt indított eljárást a pénzügyőrség illetékes nyomozója, aki egyúttal javaslatot tett az érintettek vizsgálati fogságba vételére is. A felhozott vádak alapján a vonatkozó szlovák törvényi szabályozás szerint az elkövetőkre egytől öt évig terjedő szabadságvesztés róható ki.

Forrás: MTI

Nyitókép: financnasprava.sk

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