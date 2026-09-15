Római kori pénzeket találtak a Drávánál

A Drávánál talált római kori numizmatikai leletről számolt be a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum a Facebook-oldalán kedden.

Az intézmény azt írta: közösségi régészeti csapata többször megfordult a folyó partján az elmúlt hetekben, és számos értékes tárggyal gazdagította a múzeum gyűjteményét.

A nagy mennyiségű kerámiatöredék, fibulamaradványok és egyéb fémtárgyak mellett figyelemre méltó a századokon átívelő római numizmatikai anyag – tették hozzá.

Kiemelték, hogy a kora római korból Vespasianus császár ezüstpénzére, a középső császárkorból Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denariusára és a feleségét, Faustinát ábrázoló bronzpénzre bukkantak.

A lelet 3. századból származó érméi közül jelentős Gallienus pénze, amelynek hátlapján globust és hajókormányt tartó kentaur látható – hangsúlyozták, megjegyezve, hogy a verdejel alapján az érme Heracleából, a mai Törökország európai, márvány-tengeri partvidékéről érkezett Pannoniába.

Kitértek rá, hogy a késő római korból Nagy Constantinus, II. Constantius és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.

Izgalmas lelet továbbá a feltehetően a 3. századra datálható díszsarkantyú, amely ugyan két darabban, de restaurálható állapotban került elő – olvasható a bejegyzésben.

Forrás: MTI

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