Tíz hektáron ég az erdő a magyarországi Fertőrákos közelében

Tíz hektáron ég az erdő a Győr–Moson–Sopron vármegyei Fertőrákos közelében, az osztrák határnál, és a lángok átterjednek Ausztria területétére is – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán a honlapján.

A Piuszpuszta elnevezésű területen, a magyar–osztrák határ közvetlen közelében tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több tízméteres lángokkal égnek – ismertették.

Soproni, sopronkövesdi, kapuvári, sárvári, szombathelyi, pápai, győri, körmendi, pannonhalmi hivatásos, valamint fertőrákosi, nagycenki, harkai önkéntes tűzoltókat riasztottak az esethez, a helyszínre tart a Győr–Moson–Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Az egységek több vízsugárral, kéziszerszámokkal oltják a lángokat – írta az OKF.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/SopronMédia

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