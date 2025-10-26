Nyíregyházán tart előadást Kovács Sándor honismereti író
Szerdán, október 29-én tart filmvetítéssel egybekötött előadást Kovács Sándor kárpátaljai származású, Magyar Örökség-díjas honismereti író Nyíregyházán. A közép-európai idő szerint 16.00 órakor kezdődő találkozóra a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében kerül sor (Nyíregyháza, Szabadság tér 14.).
A Vereckei határkő című történelmi ismeretterjesztő előadást Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány elnöke nyitja meg.
Forrás: a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapja
Nyitókép: kmmi.org.ua