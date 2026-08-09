Hétfőn kezdődik az 54. Tokaji Írótábor, amelynek keretében irodalmi és közéleti kerekasztal-beszélgetések, színházi előadás, felolvasóestek, kiállítások és koncertek is lesznek.

A háromnapos rendezvény hétfőn a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) miskolci regionális műhelyének Nomád nemzedék című kiállításával kezdődik a Tokaji Pap Miklós Népfőiskolán. A tárlatot Vidák István nemezművész, az MMA rendes tagja nyitja meg.

A tábor hivatalos megnyitóját hagyományosan a Rákóczi Pincében tartják, ahol Posta György, Tokaj polgármestere és L. Simon László, a Tokaji Írótábor Egyesület elnöke mond köszöntőt.

Ezt követően avatják fel a Tokaj egykori festője, Tenkács Tibor emlékére kialakított Tenkács-házat. A Csikófogat Tehetséggondozó Műhely felolvasóestje, valamint Gereben Zita és zenekara koncertje is része a hétfői programnak.

Kedden a kerekasztal-beszélgetések középpontjában egyebek mellett Németh László születésének 125. évfordulója, valamint az 1956-os forradalom és a magyar színház kapcsolata áll. A résztvevők Berzsenyi Dániel munkásságáról is beszélgetnek a költő születésének 250. évfordulója alkalmából.

A programban dokumentumfilm-vetítés, barátságos labdarúgó-mérkőzés és borkóstoló is szerepel,

a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata pedig az Iszony című Németh László-mű színpadi változatából ad elő részletet.

Szerdán, a Kormányváltás után: irodalom és politika című tematikus nap keretében a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, a folyóiratok jövőjéről, valamint az irodalmi támogatási rendszer lehetőségeiről cserélik ki véleményüket kerekasztal-beszélgetéseken a résztvevők, délután pedig Móricz-ösztöndíjasok olvasnak fel.

Az idei Tokaji Írótábor programját szerdán este domborműavatás és zárófogadás zárja. A Millenniumi Irodalmi Emlékparkban avatják fel Baráth Fábián Berzsenyi Dánielt és Simon Rozália Papp Tibort ábrázoló domborművét.

A zárófogadáson adják át a Tokaji Írótábor díját és Hordó-díjait, valamint a Magyar Írószövetség Debüt- és Mecénás-díját.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Tokaji Írótábor Egyesület

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