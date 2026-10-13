Gálaesttel ünnepli fennállásának 75. évfordulóját a Magyar Állami Népi Együttes: október 28-án a Földtől az égig című produkció várja a közönséget az Erkel Színházban.

Az egyszeri alkalomra készülő előadás visszatekintést nyújt a társulat gazdag művészi örökségére. „A különböző műfajokat és művészi világokat egyetlen gondolat kapcsolja össze: a kultúra felemel bennünket” – írta közleményében a Hagyományok Háza.

Kiemelték: a Földtől az égig a Magyar Állami Népi Együttes jubileumi évadának egyik csúcspontja. Az alkotók a múlt felidézésén túl arra keresik a választ, hogyan lehet a több generáción átívelő művészi örökséget a jelenben megszólaltatni, és miként léphet párbeszédbe egymással a népzene, néptánc és a klasszikus zene.

Az Erkel Színház nagyszínpadán a társulat történetének meghatározó koreográfiái mellett új elemek is megjelennek, a vendégművészek közreműködése pedig tovább tágítja a produkció műfaji határait

– írták, hozzáfűzve: az alkotók szeretnék azt is megmutatni, hogy a hagyomány miként válhat ma is eleven, kortárs művészi nyelvvé.

Az est egyik meghatározó részét az erdélyi hagyományőrző muzsikusok jelenléte adja, a kalotaszegi világból érkező zenészek régi falusi lakodalmak hangulatát idézik meg. Más irányból közelít ugyanehhez az örökséghez Kelemen Barnabás és az általa vezetett vonósnégyes: Bartók zenéje kvartett-, duó- és szólóformában is megszólal. A klasszikus zenei hangzás közvetlenül találkozik a népzenei hagyománnyal is: Kelemen Barnabás és zenésztársai a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával közösen is fellépnek.

Kiemelték, hogy az előadás másik fontos dimenzióját az emberi hang teremti meg: a StEfrem férfikar is kapcsolódik a produkcióhoz. A kamarakórus az emberi hangot hangszerként használva közelít a szakrális művekhez, jelenléte pedig a címben is megfogalmazott „égi” dimenziót erősíti.

A légi jelenetek a Flock Project légszínházzal együttműködésben valósulnak meg, különleges látványelemekkel gazdagítva az előadást. Ezen az estén nem egymás mellett sorakozó produkciókról, hanem egymásba kapcsolódó művészi világokról van szó

– hangsúlyozták, hozzáfűzve: a jubileumi gála központi motívuma a föld és az ég kapcsolata.

Úgy fogalmaztak: a föld ebben az értelmezésben a gyökereket, a közösséget, a hagyományt és mindazt jelenti, amiből egy kultúra táplálkozik, az ég pedig a felemelkedés, a spiritualitás, az alkotás és a művészet által megélhető szabadság tere. „A kettő között maga az előadás teremt kapcsolatot – tánccal, zenével, énekkel és a színpadi látvány eszközeivel” – írták.

A közleményben Mihályi Gábort, a produkció rendező-koreográfusát idézték, aki elmondta: a cím nem pusztán metafora, hanem az „égbe emelkedés” az előadás során fizikai értelemben is megvalósul. A meglepetés fontos része annak a színházi élménynek, amelyben az Erkel Színház nagy tere és technikai lehetőségei is szerepet kapnak – fűzte hozzá.

Bővebb információ a produkcióról a hagyomanyokhaza.hu oldalon érhető el.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Magyar Állami Népi Együttes

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →