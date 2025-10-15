MÁV: pályakarbantartás, megváltozott menetrend

A MÁV tájékoztatása szerint a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vonal Ceglédbercel-Cserő és Cegléd közötti szakaszán pályakarbantartást végeznek, emiatt változik a menetrend október 13-tól november 5-ig. A távolsági vonatok egy részét a korlátozás miatt Újszász felé terelik, ami érinti a kárpátaljaiak által is gyakran használt, Nyíregyháza és Budapest között közlekedő InterCityk útvonalát.

A Nyíregyháza, Debrecen felől Budapestre tartó összes InterCity az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt azok nem érintik Cegléd, Ferihegy, Kőbánya-Kispest és Zugló állomásokat. Ezeket az állomásokat a Debrecenből induló Cívis InterRégiókkal érhetik el az utasok.

A terelt útvonalon történő közlekedés miatt Debrecen, Szolnok felől 24 perccel később, következő óra :03 perckor érkeznek a Nyugati pályaudvarra az InterCityk. Ezek a vonatok leszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahonnan a BKK 98, 98E jelzésű autóbuszjárataival lehet Kőbánya-Kispestre jutni.

A vasúttársaság a háromhetesre tervezett vágányzár ideje alatt Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között mindkét vágányon ágyazatcserét és -rostálást, vágányszabályozást, átjáró-felújítást és zöldterület-karbantartást végez. A tervek szerint a decemberi utószabályozásokat követően a vonalon visszaállítják az engedélyezett 120 km/órás pályasebességet.

A menetrendről tájékoztatás kapható az EMMA utazástervező honlapon, vagy a MÁV ingyenesen letölthető mobilalkalmazásában.

