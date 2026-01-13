150 Beregszász környéki gyermeket fogadott táborában a Rákóczi Szövetség

Elkezdődött a beregszászi régióból származó gyerekek táboroztatásának első turnusa a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. Ezen a héten 150 gyereket fogadott a Rákóczi Szövetség – tájékoztatott Csáky Csongor, a szervezet elnöke.

Az elnök kiemelte, a táborok célja, hogy a gyerekek néhány napra kiszakadhassanak abból a szorongásból és feszültségből, amely odahaza körülveszi őket. Hozzátette, azt szeretnék, hogy a gyermekekhez eljusson a magyarországi emberek szeretete, és érezzék, jó helyen, biztonságban vannak, és nincsenek egyedül.

Csáky Csongor ismertette, amióta zajlik az orosz–ukrán háború, a Rákóczi Szövetség a támogatóival együtt megpróbál segíteni „a népi diplomácia szintjén”, és minden télen több száz gyereket igyekszik a Rákóczi Táborban fogadni. Mint mondta, a hétfőn érkezett 12 és 16 éves közötti 150 diák több település több iskolájából érkezett Sátoraljaújhelyre tanárai kíséretében.

Elmondta,

a szövetség jövő héten több mint 200 ukrán nemzetiségű háborús árvát fogad a táborban, ahová Ukrajna belső területeiről érkeznek. Az ő táboruk utáni három hétben újra kárpátaljai magyar gyerekek érkeznek Sátoraljaújhelyre, így összesen 800 gyerek részesülhet e téli táborsorozatban

– jegyezte meg.

Hangsúlyozta, a szövetséggel nagyon hálásak a magyar kormánynak, hiszen – mint mondta – a Miniszterelnökség a kezdetektől odaállt a program mellé és mögé. Hozzátette, ugyanezt tudja elmondani a Mol Új Európa Alapítványról, a Mol Nyrt.-ről és az OTP Bankról is, amelyek legnagyobb támogatóként felkarolták az ügyet.

Csáky Csongor kiemelte, nemcsak a kormány és a nagyvállalatok, hanem a hétköznapi emberek is megpróbálnak segíteni.

Ismertette, a téli táborokban a szervezők arra törekednek, hogy a gyermekek mindent elfelejtsenek, ami otthon volt körülöttük. Sportprogramokkal, tánccal, színházzal, előadásokkal és kirándulásokkal készülnek a gyermekeknek, a téli időszaknak köszönhetően pedig hógolyózhatnak, szánkózhatnak vagy hóembert építhetnek, de a Zemplén Kalandparkban akár a síelést is kipróbálhatják – mondta.

Csáky Csongor nyilatkozatában arra is kitért, hogy a kulturális és sportprogramok mellett a gyermekek mentálhigiénés és hitéleti programokon is részt vehetnek. Megjegyezte, évnyitó rendezvényükön, január első hosszú hétvégéjén mintegy háromszáz kárpátaljai magyar nagycsaládost fogadtak a Rákóczi Táborban.

Forrás: MTI

Kapcsolódó: