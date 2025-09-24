Sándor Fegyir nagykövet tartott tanórát Budapesten

Ukrajna magyarországi nagykövete szeptember 23-án a Budapesten működő Magyar-Ukrán Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába és Gimnáziumba látgatott – olvasható Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Facebook-oldalán.

A diplomáciai hivatal által indított Nagykövet órája nevet viselő kezdeményezés célja, hogy minden Magyarországon tanuló ukrán diákot megszólítsanak.

Mint írják, a látogatás során a nagykövet izgalmas történelemórát tartott a 9. A osztály diákjainak. A tanulók többet megtudhattak Ukrajna és Magyarország kultúrájáról, történelméről, hagyományairól és a két ország közös múltbéli eseményeiről.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége