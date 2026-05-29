6000 milliárd forint uniós forráshoz jut hozzá Magyarország

Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben pénteken.

A kormányfő szerint a sok ezer milliárd forint uniós támogatás jár a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, a közszolgáltatásoknak, egészségügynek, oktatásnak, közlekedésnek, szociális szférának.

Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni.

2,2 milliárd euró jut az oktatásra, annak fejlesztésére és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromoshálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új HÉV-szerelvények, a helyiérdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére.

Magyar Péter hangsúlyozta: az Európai Bizottsággal minden olyan kérdésről megállapodtak, ami lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

