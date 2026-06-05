Babis: Friedrich Merznek kellene tárgyalnia az EU nevében Ukrajnáról

Az Európai Unió nevében Friedrich Merz német kancellárnak kellene tárgyalnia az Ukrajna elleni orosz agresszió lezárásáról – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön a prágai repülőtéren, mielőtt elindult az EU és a Nyugat-Balkán vezetőinek montenegrói találkozójára.

„Részemről egyértelműen (Friedrich) Merz német kancellár az, akinek az Európai Tanács és az Európai Bizottság mandátuma alapján vezetnie kellene ezt a diplomáciai missziót” – mondta a cseh kormányfő újságírók érdeklődésére válaszolva.

Úgy vélte, nem lenne jó, ha az orosz-ukrán konfliktus folytatódna.

Szerinte ma már nyilvánvaló, hogy az agresszor Vlagyimir Putyin orosz államfő. Donald Trump amerikai elnök jelenleg a közel-keleti konfliktussal van elfoglalva, és minden erejét a Hormuzi-szorosban kialakult blokád feloldásának szenteli

– mondta Babis.

Arra a kérdésre, Csehország támogatja-e Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, a kormányfő kitérő választ adott. „Támogatjuk, de természetesen csak a csatlakozási feltételek teljesítése esetén” – jegyezte meg a cseh kormányfő.

Merz május közepén Brüsszelnek küldött levelében azt javasolta, hogy Ukrajna egyelőre kapjon társult státust az EU-ban. A levél vita tárgya lett az uniós vezetők között, Babis azonban nem foglalt állást – jegyezte meg a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24).

Forrás: MTI

Nyitókép: ČTK / imago stock&people / dts Nachrichtenagentur

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