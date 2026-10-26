Cseh–magyar kormányközi konzultáció lesz Prágában

Cseh–magyar kormányközi konzultáció lesz csütörtökön Prágában – jelentette be hétfőn a cseh kormányhivatal.

A nyilvánosságra hozott program szerint az első cseh–magyar kormányközi konzultáción előbb Andrej Babis és Magyar Péter kormányfők tárgyalnak egymással, majd az egyes miniszterek is hivatali partnerükkel.

A tárgyalások témáját az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége, az energetikai biztonság, a migráció, az európai költségvetés jövője és az Európai Unió bővítése fogja képezni.

A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy.

A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak – közölte a cseh kormányhivatal.

Forrás: MTI

Nyitókép: ZUMAPRESS.com / ZUMA Press, Inc / Daniel Alfoldi

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