Őrizetbe vették Hilarion orosz metropolitát Csehországban
Őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát vasárnap a közép-csehországi Unhostban a cseh rendőrség – közölte hétfőn a Novinky.cz cseh hírportál a Telegramon megjelent bejegyzésre hivatkozva.
A Telegram-poszt szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovy Varyban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsiját Unhostban megállították a rendőrök, és az autó csomagtartójában „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak. Hilarion metropolita a kábítószerbirtoklást tagadja – idézte a cseh hírportál a Telegramot.
A Novinky hírportál értesülését a cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője is megerősítette.
Forrás: MTI
Nyitókép: zarandok.ma
