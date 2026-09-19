Donald Trump aláírta a Lindsey Graham-féle szankciós törvényt

Donald Trump amerikai elnök szeptember 18-án aláírta az Oroszországgal és Iránnal szembeni új szankciókról szóló törvényt, amelyet a néhai Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezett. A jogszabály az Oroszország elleni szankciók, vámok és tilalmak kiterjesztését, valamint az Iránnal szembeni meglévő korlátozások meghosszabbítását teszi lehetővé.

A jogszabály értelmében az amerikai elnök akár 100 százalékos vámot is kivethet öt olyan ország termékeire, amelyek a legnagyobb mennyiségben vásárolnak orosz olajat és földgázt, illetve amelyek segítenek Moszkvának megkerülni az energiaszankciókat – a DW Главное Telegram-csatorna.

A törvény ugyanakkor kivételeket is tartalmaz. Nem vonatkozik a rendelkezés azokra az országokra, amelyek földgázfogyasztásuk kevesebb mint 15 százalékát szerzik be Oroszországból, és konkrét intézkedéseket tesznek az orosz import fokozatos csökkentésére.

A Graham-féle szankciós törvényjavaslatot amerikai szenátorok egy csoportja 2025 áprilisában terjesztette elő, és elfogadását csaknem másfél éven keresztül próbálták előmozdítani.

Donald Trump ez idő alatt többször változtatott álláspontján: egyes időszakokban támogatta a kezdeményezést, máskor pedig ellenezte annak elfogadását.

A végleges jogszabály alapján az amerikai elnök saját mérlegelése alapján dönthet arról, mely országokkal szemben alkalmazza a törvényben biztosított szankciós eszközöket.

A törvény aláírását a Demokrata Párt politikusai is üdvözölték, ugyanakkor attól tartanak, hogy Trump a jogszabályt elsősorban nem az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozására, hanem saját kereskedelmi konfliktusainak folytatására használhatja fel.

Kárpátalja.ma

Forrás: ostro.org

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

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