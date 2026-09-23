Több mint 50 ENSZ-tagállam azonnali tűzszünetre szólította fel Oroszországot

Több mint 50 ENSZ-tagállam arra szólította fel Oroszországot, hogy fogadja el a teljes, azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet, valamint kezdjen érdemi tárgyalásokat a békéről. A közös nyilatkozatot Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismertette az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt.

A dokumentum aláírói hangsúlyozták Ukrajna támogatását, valamint az ENSZ Alapokmányának elveinek – így az államok szuverenitásának, függetlenségének és területi integritásának – tiszteletben tartását. Egyben aggodalmukat fejezték ki az ukrán civil lakosság és infrastruktúra elleni orosz támadások fokozódása miatt.

A nyilatkozat kitér a Fekete-tengeren zajló támadásokra is. Az aláíró országok szerint ezek akadályozzák az ukrán gabonaexportot, és veszélyeztetik a globális élelmezésbiztonságot. Támogatásukról biztosították a fekete-tengeri hajózás szabadságának fenntartását célzó erőfeszítéseket.

A dokumentumban felszólították Oroszországot az Ukrajnában jogellenesen fogva tartott, illetve erőszakkal áttelepített vagy deportált civilek – köztük gyermekek – visszaadására, továbbá a hadifoglyok és internáltak teljes körű hazatérésének biztosítására.

A nyilatkozat szerint Ukrajna már 2025 márciusában elfogadta a teljes, azonnali és feltétel nélküli tűzszünet lehetőségét. Az aláírók most arra szólították fel Oroszországot, hogy tegye meg ugyanezt, és kezdjen érdemi diplomáciai tárgyalásokat egy átfogó, igazságos és tartós béke érdekében.

A dokumentumot több európai ország mellett Ausztrália, Kanada, Costa Rica, Honduras, Izrael, Japán, Új-Zéland, Panama és Dél-Korea is aláírta.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrinform

Nyitókép: korábbi felvétel, @andrii_sybiha

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