Leállt a Facebook webes felülete

Világszerte problémákat tapasztalnak a felhasználók a Facebook webes felületének működésében vasárnap délelőtt. Sokan nem tudják megnyitni a közösségi oldal böngészős verzióját, és hibaüzenet jelenik meg.

Szintén problémák akadtak a Messenger és az Instagram weboldalaival is, ám a mobilalkalmazás továbbra is működik.

A Meta vállalat egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást a leállás okáról. Legutóbb egy hónapja, június 12-én volt tapasztalható hasonló probléma.

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