Leállt a Facebook webes felülete
Világszerte problémákat tapasztalnak a felhasználók a Facebook webes felületének működésében vasárnap délelőtt. Sokan nem tudják megnyitni a közösségi oldal böngészős verzióját, és hibaüzenet jelenik meg.
Szintén problémák akadtak a Messenger és az Instagram weboldalaival is, ám a mobilalkalmazás továbbra is működik.
A Meta vállalat egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást a leállás okáról. Legutóbb egy hónapja, június 12-én volt tapasztalható hasonló probléma.
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